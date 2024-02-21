«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01

СБУ сообщила о задержании 34-летней харьковчанки, которую подозревают в корректировке ударов по городу 23 января 2024 года. Тогда ракеты С-300 и Х-22 разрушили жилые дома.

«По ее наводке 23 января этого года около 22:00 рашисты обстреляли ракетами С-300 и Х-22 Киевский и Холодногорский районы города. Тогда в результате вражеской атаки повреждения получили частные дома, учебное заведение и почтовое предприятие. Из-за разрушения пришлось выселить 16 мирных жителей, в том числе двоих детей. Девять жителей областного центра получили тяжелые ранения», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В задачи предательницы входило также приехать на места «прилетов» и собрать информацию об их последствиях. Там-то ее и поймали сотрудники СБУ, когда харьковчанка проводила доразведку.

«У задержанной изъят телефон, который она использовала для скрытой фотофиксации и связи с оккупантами», — отметил спикер УСБУ.

Он опубликовал фото переписки харьковчанки с российским куратором. В частности, она сообщает: «Две пятиэтажки, одна сильно пострадала, а одна не сильно возле (…) у одной пятиэтажки нет почти одного подъезда, стена отпала, ну, короче, месиво тоже». На что получает ответ: «Отлично, спасибо большое!» и «скромно» реагирует: «Не за что!)»

Следователи выяснили, что к сотрудничеству эту женщину привлекли дистанционно — в начале года. Переписка происходила через анонимные чаты.

«После первых сеансов связи с оккупантами женщина получила от них аванс за дальнейшую разведывательно-подрывную деятельность против Украины», — отметил Абдула.

В переписке предательница откровенно клянчит у нанимателей деньги. А те в ответ заверяют, что «впереди много работы и стабильного дохода».

По информации СБУ, харьковчанка передавала террористам координаты наиболее густонасленных районов родного города и скидывала геолокации зданий, которые, по ее мнению, могли использовать Силы обороны. Также она искала информацию о маршрутах перемещения ВСУ. Интересующие врага объекты она фотографировала телефонов во время пеших прогулок по городу. «Отчеты», которые отправляла в РФ, женщина ежедневно удаляла. Но ей это не помогло.

«Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение», — сообщил Владислав Абдула.

Напомним, 23 января по Харькову трижды за сутки ударили ракетами. В 4 и в 7 часов под ударом были Киевский и Салтовский районы. Погибли 10 человек, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Пострадали около 60 человек. А около 22 часов военные РФ в третий раз за сутки запустили ракеты по Харькову. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших.