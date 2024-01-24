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Вечерний удар по Харькову: куда попали ракеты, сообщили в прокуратуре (видео)

Происшествия 00:18   24.01.2024
Елена Нагорная
Вечерний удар по Харькову: куда попали ракеты, сообщили в прокуратуре (видео)

Две российские ракеты около 22 часов 23 января попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По предварительным данным, ракеты типа С-300 запустили с территории Белгородской области. За медицинской помощью обратились восемь гражданских.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, около 22 часов 23 января военные РФ в третий раз за сутки запустили ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что госпитализированы две женщины и четырехлетний ребенок. Начался разбор завалов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 00:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две российские ракеты около 22 часов 23 января попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе.".