Вечерний удар по Харькову: куда попали ракеты, сообщили в прокуратуре (видео)

Две российские ракеты около 22 часов 23 января попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По предварительным данным, ракеты типа С-300 запустили с территории Белгородской области. За медицинской помощью обратились восемь гражданских.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, около 22 часов 23 января военные РФ в третий раз за сутки запустили ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что госпитализированы две женщины и четырехлетний ребенок. Начался разбор завалов.