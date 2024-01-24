Вечерний удар по Харькову: куда попали ракеты, сообщили в прокуратуре (видео)
Две российские ракеты около 22 часов 23 января попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
По предварительным данным, ракеты типа С-300 запустили с территории Белгородской области. За медицинской помощью обратились восемь гражданских.
Видео: Харьковская облпрокуратура
Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним, около 22 часов 23 января военные РФ в третий раз за сутки запустили ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что госпитализированы две женщины и четырехлетний ребенок. Начался разбор завалов.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: київський район, киевский район, прокуратура, ракети, ракетний удар, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 00:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две российские ракеты около 22 часов 23 января попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе.".