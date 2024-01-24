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Вечірній удар по Харкову: куди влучили ракети, розповіли у прокуратурі (відео)

Події 00:18   24.01.2024
Олена Нагорна
Вечірній удар по Харкову: куди влучили ракети, розповіли у прокуратурі (відео)

Дві російські ракети близько 22-ї години 23 січня влучили в наукову установу в Київському районі Харкова, а третя – в офісне приміщення в Холодногірському районі.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За попередніми даними, ракети типу С-300 запустили з території Бєлгородської області. По медичну допомогу звернулися вісім цивільних.

Відео: Харківська облпрокуратура

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, близько 22-ї години 23 січня військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ушпиталені дві жінки та чотирирічна дитина.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 00:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві російські ракети близько 22-ї години 23 січня влучили в наукову установу в Київському районі Харкова, а третя – в офісне приміщення в Холодногірському районі.".