Вечірній удар по Харкову: куди влучили ракети, розповіли у прокуратурі (відео)
Дві російські ракети близько 22-ї години 23 січня влучили в наукову установу в Київському районі Харкова, а третя – в офісне приміщення в Холодногірському районі.
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
За попередніми даними, ракети типу С-300 запустили з території Бєлгородської області. По медичну допомогу звернулися вісім цивільних.
Відео: Харківська облпрокуратура
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Нагадаємо, близько 22-ї години 23 січня військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ушпиталені дві жінки та чотирирічна дитина.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: киівський район, прокуратура, ракети, ракетний удар, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 00:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві російські ракети близько 22-ї години 23 січня влучили в наукову установу в Київському районі Харкова, а третя – в офісне приміщення в Холодногірському районі.".