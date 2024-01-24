Вечірній удар по Харкову: куди влучили ракети, розповіли у прокуратурі (відео)

Дві російські ракети близько 22-ї години 23 січня влучили в наукову установу в Київському районі Харкова, а третя – в офісне приміщення в Холодногірському районі.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За попередніми даними, ракети типу С-300 запустили з території Бєлгородської області. По медичну допомогу звернулися вісім цивільних.

Відео: Харківська облпрокуратура

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, близько 22-ї години 23 січня військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ушпиталені дві жінки та чотирирічна дитина.