Серед чотирьох поранених – 4-річна дитина: Синєгубов – про стан постраждалих

Серед чотирьох поранених внаслідок ракетного удару по Харкову близько 22-ї години 23 січня, яким надають допомогу медики, — чотирирічна дитина, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загрози життю дитини немає.

“Дві жінки також госпіталізовані, перебувають у середньому стані. Ще одному чоловіку надали допомогу на місці, стан легкий“, – повідомив Синєгубов.

“На даний час відомо про сімох постраждалих, серед яких 4-річна дитина. Розпочався розбір завалів. Попередньо, росіяни вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти”, – пише ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок, навчальний заклад, приміщення торговельного центру, автомобілі.

Близько 22 години військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Під ударом знову був Київський район. Попередньо – три влучання. За даними мера Ігоря Терехова, постраждали семеро людей.