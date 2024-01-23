РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова
Близько 22-ї години військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Під ударом був Київський район. Попередньо – три влучання, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, є пошкодження цивільної інфраструктури.
“Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється”, – інформує Синєгубов.
“І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо”, – повідомляє мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок, навчальний заклад, приміщення торговельного центру, автомобілі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ракетний удар, синєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 22:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22-ї години військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Під ударом був Київський район. Попередньо – три влучання, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".