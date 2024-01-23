РФ вновь ударила по гражданской инфраструктуре Киевского района Харькова

Около 22 часов военные РФ в третий раз за сутки запустили ракеты по Харькову. Под ударом был Киевский район. Предварительно — три попадания, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

«Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется», — информирует Синегубов.

«И снова удар по жилой застройке. Ни одного военного объекта там нет. Исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и тому подобное», — сообщает мэр Игорь Терехов.

Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.