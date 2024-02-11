Бринк: США должны помогать Украине, чтобы не было преступлений, как в Харькове
США должны поддерживать Украину, чтобы остановить преступления военных РФ, подобные ударам БпЛА по Немышлянскому району Харькова вечером 9 февраля, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.
«Наши сердца вместе с Харьковом, городом, который очень пострадал от нападений России. В течение выходных погибли семь человек, в том числе одна семья с тремя детьми. Вот почему мы должны поддерживать Украину, нужно остановить такие ужасные преступления», — цитируют Бринк в Telegram-канале посольства США в Украине.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.
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- Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, поддержка, сша, удар, Харьков., шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 17:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США должны поддерживать Украину, чтобы остановить преступления военных РФ, подобные ударам БпЛА по Немышлянскому району Харькова вечером 9 февраля, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк".