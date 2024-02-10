РФ атаковала Харьков тремя БпЛА: погибли семья и пожилые супруги (фото, видео)

В Харьковской областной прокуратуре выяснили, что армия РФ нанесла удары тремя беспилотниками по Немышлянскому району 9 февраля около 22:50.

«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошел утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары в частном жилищном секторе. Полностью сгорели 15 жилых домов», — отметили правоохранители.

Погибли 7 человек. В одном из частных домов обнаружили тела семьи: мужа, жены и троих детей: мальчиков 7 месяцев, 4 и 7 лет.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что тело мужчины нашли в коридоре, а мама вместе с детьми пыталась спастись в ванной. Сейчас продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.

В другом доме погибли супруги: мужчина 66 лет и его 65-летняя жена.

Ранения получили три человека: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти. Предварительно установлено, что оккупанты запустили БпЛА из Белгородской области.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что спасатели продолжают тушить пожар. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.