РФ атаковала Харьков тремя БпЛА: погибли семья и пожилые супруги (фото, видео)
В Харьковской областной прокуратуре выяснили, что армия РФ нанесла удары тремя беспилотниками по Немышлянскому району 9 февраля около 22:50.
«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошел утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары в частном жилищном секторе. Полностью сгорели 15 жилых домов», — отметили правоохранители.
Погибли 7 человек. В одном из частных домов обнаружили тела семьи: мужа, жены и троих детей: мальчиков 7 месяцев, 4 и 7 лет.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что тело мужчины нашли в коридоре, а мама вместе с детьми пыталась спастись в ванной. Сейчас продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.
В другом доме погибли супруги: мужчина 66 лет и его 65-летняя жена.
Ранения получили три человека: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти. Предварительно установлено, что оккупанты запустили БпЛА из Белгородской области.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что спасатели продолжают тушить пожар. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
Читайте также: «Выгорела половина улицы» — Терехов об ударах «шахедов» по Харькову
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: атаковала, БПЛА, діти, дети, погибли, пожары, рф, семья, синєгубов, супруги;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ атаковала Харьков тремя БпЛА: погибли семья и пожилые супруги (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 09:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре выяснили, что армия РФ нанесла удары тремя беспилотниками по Немышлянскому району 9 февраля около 22:50.".