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«Выгорела половина улицы» — Терехов об ударах «шахедов» по Харькову

Общество 08:42   10.02.2024
Виктория Яковенко
«Выгорела половина улицы» — Терехов об ударах «шахедов» по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях атаки «шахедов» по Харькову вечером 9 февраля.

«Семь погибших, среди которых трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет. Есть информация о трех раненых. 15 частных домов полностью сгорели. В общем выгорела почти половина улицы», — отметил Терехов.

Он также сообщил, что город готов предоставить жилье всем, кто из-за удара РФ оказался без крыши над головой.

«Также пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте удара работают все соответствующие коммунальные службы – разбирают завалы на пепелище», — добавил мэр.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и кафе в поселке Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что «шахеды» попали в АЗС, в результате чего загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: спасены 4 человека, 50 — эвакуированы. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом. По состоянию на 07:00 известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях атаки «шахедов» по Харькову вечером 9 февраля.".