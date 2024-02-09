Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области
Фото: ХОВА
Россияне ударили «Шахедами» по Харькову и Великому Бурлуку, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура. В Великом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе», — рассказал Синегубов.
На сейчас – без пострадавших.
Читайте также: Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова – Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, великий бурлук, дрон, Олег Синегубов, россияне, рф, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 23:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили «Шахедами» по Харькову и Великому Бурлуку, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".