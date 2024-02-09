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Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области

Происшествия 23:23   09.02.2024
Оксана Якушко
Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области Фото: ХОВА

Россияне ударили «Шахедами» по Харькову и Великому Бурлуку, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура. В Великом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе», — рассказал Синегубов.

На сейчас – без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 23:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили «Шахедами» по Харькову и Великому Бурлуку, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".