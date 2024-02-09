Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области

Россияне ударили «Шахедами» по Харькову и Великому Бурлуку, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура. В Великом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект – кафе», — рассказал Синегубов.

На сейчас – без пострадавших.