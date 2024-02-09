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Синєгубов розповів, куди поцілили російські БПЛА у Харкові та області

Події 23:23   09.02.2024
Оксана Якушко
Синєгубов розповів, куди поцілили російські БПЛА у Харкові та області

Росіяни вдарили «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі, пошкоджена цивільна інфраструктура. У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе», – розповів Синєгубов.

На зараз – без постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 23:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".