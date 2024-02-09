Синєгубов розповів, куди поцілили російські БПЛА у Харкові та області

Росіяни вдарили «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі, пошкоджена цивільна інфраструктура. У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе», – розповів Синєгубов.

На зараз – без постраждалих.