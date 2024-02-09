Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удари по місту.

«Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура», – розповів Терехов.

Раніше генерал Мельник попередив городян про небезпеку.