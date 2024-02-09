Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удари по місту.
«Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура», – розповів Терехов.
Раніше генерал Мельник попередив городян про небезпеку.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака, БПЛА, дрон, инфраструктура, рф, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 23:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удари по місту. ".