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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова – Терехов

Події 23:04   09.02.2024
Оксана Якушко
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удари по місту. 

«Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура», – розповів Терехов.

Раніше генерал Мельник попередив городян про небезпеку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 23:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удари по місту. ".