Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова – Терехов

Мэр Харькова Терехов сообщил об ударах по городу.

«Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура», – рассказал Терехов.

Ранее генерал Мельник предупредил горожан об опасности.