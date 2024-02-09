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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова – Терехов

Происшествия 23:04   09.02.2024
Оксана Якушко
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова – Терехов

Мэр Харькова Терехов сообщил об ударах по городу.

«Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура», – рассказал Терехов.

Ранее генерал Мельник предупредил горожан об опасности.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 23:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Терехов сообщил об ударах по городу.".