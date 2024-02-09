Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова – Терехов
Мэр Харькова Терехов сообщил об ударах по городу.
«Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура», – рассказал Терехов.
Ранее генерал Мельник предупредил горожан об опасности.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, БПЛА, дрон, Игорь Терехов, инфраструктура, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 23:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Терехов сообщил об ударах по городу.".