На Харьковщине ремонтируют автодорогу М-29 – один из главных маршрутов области

Автодорогу М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр ремонтируют в районе Берестина. Работы планируют закончить к концу сентября.

В настоящее время дорожники завершают обустройство нового асфальтобетонного покрытия на ранее отфрезерованных участках, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

К работам приступили в начале недели, а завершить их планируют до конца сентября. В общей сложности на этом участке будет переобустроено около 1,5 км дорожного полотна сплошными картами.

Параллельно бригады работают над ликвидацией аварийной ямочности. Также после интенсивных осадков на отдельных участках дороги образовались размывы земляного полотна — их тоже ликвидируют.

Параллельно на дороге работают бригады, которые возобновляют дорожную разметку — работы по ее нанесению уже на завершающем этапе.

Также дорожники косят траву и удаляют заросли на обочинах, что помогает улучшить видимость для водителей и сделать движение более безопасным.

«М-29 остается в зоне повышенного внимания специалистов Службы обновления, ведь это один из главных военно-логистических маршрутов Харьковской области. Именно поэтому здесь постоянно проводятся работы, направленные не только на восстановление дорожного покрытия, но и обеспечение безопасности и надлежащего состояния дороги», — говорят в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Напомним, с 18 сентября перестанут курсировать электрички из Харькова в Берестин, а также Изюм, Лозовую, Златопиль, Огульцы и Люботин. Так Укрзализныця отреагировала на участившиеся обстрелы железнодорожных составов. Добраться в эти населенные пункты можно будет только автобусами и автомобилями.