На Харківщині ремонтують автодорогу М-29 – один із головних маршрутів області

Автодорогу М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро ремонтують у районі Берестина. Роботи планують закінчити до кінця вересня.

Наразі шляховики завершують облаштування нового асфальтобетонного покриття на раніше відфрезерованих ділянках, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

До робіт розпочали на початку тижня, а завершити їх планують до кінця вересня. Загалом на цій ділянці буде переоснащено близько 1,5 км дорожнього полотна суцільними картами.

Паралельно бригади працюють над ліквідацією аварійної ямочності. Також після інтенсивних опадів на окремих ділянках дороги утворилися розмив земляного полотна – їх також ліквідують.

Паралельно на дорозі працюють бригади, які відновлюють дорожню розмітку – роботи з її завдання вже на завершальному етапі.

Також шляховики косять траву та видаляють зарості на узбіччях, що допомагає покращити видимість для водіїв та зробити рух безпечнішим.

“М-29 залишається в зоні підвищеної уваги фахівців Служби оновлення, адже це один із головних військово-логістичних маршрутів Харківської області. Саме тому тут постійно проводяться роботи, спрямовані не лише на відновлення дорожнього покриття, а й на забезпечення безпеки та належного стану дороги”, – кажуть у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Нагадаємо, з 18 вересня перестануть курсувати електрички з Харкова до Берестіна, а також до Ізюма, Лозової, Златопілля, Огульців та Люботина. Так Укрзалізниця відреагувала на обстріли залізничних поїздів, що почастішали. Дістатися цих населених пунктів можна буде лише автобусами та автомобілями.