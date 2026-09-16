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Терехов в Угорщині: у Харкова з’явилося ще одне місто-побратим

Політика 18:22   16.09.2026
Олена Нагорна
Терехов в Угорщині: у Харкова з’явилося ще одне місто-побратим Фото: Харківська міськрада

Угорське місто Дебрецен, з яким Харків співпрацює з 2016 року як з партнером, офіційно отримало статус міста-побратима.

Угоду про побратимство 16 вересня підписали міський голова Харкова Ігор Терехов та мер Дебрецена Ласло Папп. Цей документ підіймає взаємодію між населеними пунктами на новий рівень, інформує пресслужба мерії.

Угода передбачає розвиток співробітництва у сферах економіки та торгівлі, науки та технологій, освіти, культури, туризму та спорту, а також збереження культурної спадщини обох міст. У мерії Дебрецена сторони обговорили обмін студентами та викладачами, реалізацію спільних ініціатив та участь у грантових програмах Євросоюзу. Харківська делегація підготувала проєктні пропозиції для розгляду угорськими партнерами.

Фото: Харківська міськрада

«Я впевнений, що ми втілимо в життя на благо наших міст і країн багато проєктів. Передусім в економічному розвитку наших країн. Звісно, і в галузі культури. І наша головна мета також — це інвестиції в майбутнє, в нашу молодь», – зазначив Терехов.

Ласло Папп висловив готовність допомагати Харкову розвивати зв’язки з європейськими партнерами, зокрема в межах мережі Eurocities, та опрацьовувати можливості спільної участі у програмах Євросоюзу.

«Я впевнений на 100%, що Європа потребує сильної України», – наголосив він.

Фото: Харківська міськрада

Окремо сторони обговорили передачу Харкову автобусів. У Дебрецені вже розпочали відповідну роботу та розраховують протягом найближчого часу визначити, які автобуси зможуть передати.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, місто-побратим Турку (Фінляндія) передало Харкову два пасажирські автобуси.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 18:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угорське місто Дебрецен, з яким Харків співпрацює з 2016 року як з партнером, офіційно отримало статус міста-побратима.".