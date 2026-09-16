Терехов в Венгрии: у Харькова появился еще один город-побратим

Венгерский город Дебрецен, с которым Харьков сотрудничает с 2016 года как с партнером, официально получил статус города-побратима.

Соглашение о побратимстве 16 сентября подписали городской голова Харькова Игорь Терехов и мэр Дебрецена Ласло Папп. Этот документ поднимает взаимодействие между населенными пунктами на новый уровень, информирует пресс-служба мэрии.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сферах экономики и торговли, науки и технологий, образования, культуры, туризма и спорта, а также сохранение культурного наследия обоих городов. В мэрии Дебрецена стороны обсудили обмен студентами и преподавателями, реализацию совместных инициатив и участие в грантовых программах Евросоюза. Харьковская делегация подготовила проектные предложения для рассмотрения венгерскими партнерами.

«Я уверен, что мы воплотим в жизнь на благо наших городов и стран много проектов. Прежде всего в экономическом развитии наших стран. Конечно, и в области культуры. И наша главная цель также — это инвестиции в будущее, в нашу молодежь», — отметил Терехов.

Ласло Папп выразил готовность помогать Харькову развивать связи с европейскими партнерами, в частности в рамках сети Eurocities, и прорабатывать возможности совместного участия в программах ЕС.

«Я уверен на 100%, что Европа нуждается в сильной Украине», — подчеркнул он.

Отдельно стороны обсудили передачу Харькову автобусов. В Дебрецене уже начали соответствующую работу и рассчитывают в течение ближайшего времени определить, какие автобусы смогут передать.

Как сообщала МГ «Объектив», город-побратим Турку (Финляндия) передал Харькову два пассажирских автобуса.