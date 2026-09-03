Харьков получил два автобуса от Финляндии (фото)

Город-побратим Турку (Финляндия) передал Харькову два пассажирских автобуса.

Об этом сообщили в департаменте международного сотрудничества городского совета и выразили благодарность финским партнерам за систематическую поддержку в сложные времена.

«Благодарны Турку за дружбу, доверие и результативную поддержку Харькова!» — подчеркнули в департаменте.

Напомним, в конце августа ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщала, что КП «Троллейбусное депо №3» объявило торги на приобретение 39 подержанных автобусов на 87,3 миллиона гривен. Транспорт должен быть не старше 2012 года выпуска, иметь 40 сидячих мест и 40 — стоячих. Срок поставки – до 31 августа 2027 года.

