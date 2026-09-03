Продавал FPV-дроны и роботов для фронта: в Харькове задержали нацгвардейца

СБУ совместно с ГБР разоблачили 30-летнего военнослужащего Нацгвардии, который продавал военное имущество и боеприпасы в Харькове.

Подозреваемый проходил службу в должности главного сержанта инженерно-саперной роты батальона поддержки. Используя служебное положение и имея доступ к военному имуществу, он решил нажиться на технике и вооружении, предназначенными для обеспечения подразделения, сообщил МГ «Объектив» спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В частности, нацгвардеец завладел 40 FPV-дронами и четырьмя роботизированными комплексами общей стоимостью более 933 тысяч гривен.

В дальнейшем военный решил продать роботизированные комплексы, а также договорился о сбыте партии боеприпасов — корпусов противотанковых мин и взрывателей к ним. За технику и взрывчатку он получил около миллиона гривен.

Правоохранители задержали дельца «на горячем». Во время обысков по месту его жительства изъяли военное имущество, боеприпасы и деньги, вероятно, добытые преступным путем.

Нацгвардейцу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и ч. 4 ст. 410 (похищение военного имущества должностным лицом в условиях военного положения) УКУ. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Ранее пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщал, что 46-летнему жителю Купянска заочно вручили подозрение в работе на РФ.