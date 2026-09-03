Ракетный удар по Печенегам нанесли россияне: десять людей пострадали

Утром 3 сентября около 11:05 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес ракетный удар по поселку Печенеги.

По предварительной информации, пострадали десять человек, среди них – двое детей. Всем им уже оказывают необходимую помощь. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры.

«На месте удара загорелось здание и хозяйственная постройка. Профильные службы устраняют последствия», – добавил начальник ХОВА.

Напомним, ракетный удар Печенеги уже переживали в августе. Тогда двумя ракетами «Бандероль» ударила российская армия утром 18 августа. «Прилет» произошел по центру поселка в 08:40, когда люди ехали на работу, отметил поселковый голова Сергей Гусаров. Враг попал в район автостанции, а также местного кафе. Повреждены дома и почтовое отделение. На месте возникли пожары — горели здания и автомобили. По данным ГСЧС, погибли десять человек. Еще 18 — пострадали. 18 и 19 августа в громаде объявили днями траура. На трагедию в Печенегах отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина обязательно ответит на этот российский удар.