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Ракетный удар по Печенегам нанесли россияне: десять людей пострадали

Происшествия 11:12   03.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ракетный удар по Печенегам нанесли россияне: десять людей пострадали

Утром 3 сентября около 11:05 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес ракетный удар по поселку Печенеги.

По предварительной информации, пострадали десять человек, среди них – двое детей. Всем им уже оказывают необходимую помощь. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры.

«На месте удара загорелось здание и хозяйственная постройка. Профильные службы устраняют последствия», – добавил начальник ХОВА.

Напомним, ракетный удар Печенеги уже переживали в августе. Тогда двумя ракетами «Бандероль» ударила российская армия утром 18 августа. «Прилет» произошел по центру поселка в 08:40, когда люди ехали на работу, отметил поселковый голова Сергей Гусаров. Враг попал в район автостанции, а также местного кафе. Повреждены дома и почтовое отделение. На месте возникли пожары — горели здания и автомобили. По данным ГСЧС, погибли десять человек. Еще 18 — пострадали. 18 и 19 августа в громаде объявили днями траура. На трагедию в Печенегах отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина обязательно ответит на этот российский удар.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 11:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 сентября около 11:05 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес ракетный удар по поселку Печенеги.".