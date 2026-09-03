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Лифты в домах Харькова готовят к зиме: в порядок привели почти 100% сетей

Общество 14:26   03.09.2026
Елена Нагорная
Лифты в домах Харькова готовят к зиме: в порядок привели почти 100% сетей Фото: Харьковский горсовет

Коммунальное специализированное предприятие «Харьковгорлифт» практически завершило подготовку внутридомовых электросетей к предстоящему отопительному сезону.

Сейчас соответствующие работы выполнены в более чем 7,7 тысячи жилых домов коммунальной собственности, что составляет почти 100% от запланированного объема, информируют в горсовете.

Параллельно специалисты предприятия продолжают обрабатывать текущие обращения граждан. За последнюю неделю коммунальщики получили около 1,6 тысячи заявок по ремонту лифтового оборудования и внутридомовых сетей. За этот же период коммунальщики отреагировали на 208 случаев застревания пассажиров в кабинах, которые преимущественно возникали из-за аварийных отключений света, а также отремонтировали восемь лифтов и две системы диспетчеризации.

На сегодня в домах коммунальной формы собственности работает более 6,6 тысячи лифтов, а на плановый или аварийный ремонт остановлены только четыре подъемника.

Как сообщала МГ «Объектив», в жилом доме на улице Ахиезеров в Харькове продолжается восстановление кровли и фасада.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 14:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальное специализированное предприятие «Харьковгорлифт» практически завершило подготовку внутридомовых электросетей к предстоящему отопительному сезону.".