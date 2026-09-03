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Ліфти в будинках Харкова готують до зими: привели до ладу майже 100% мереж

Суспільство 14:26   03.09.2026
Олена Нагорна
Ліфти в будинках Харкова готують до зими: привели до ладу майже 100% мереж

Комунальне спеціалізоване підприємство «Харківміськліфт» практично завершило підготовку внутрішньобудинкових електромереж до майбутнього опалювального сезону.

Наразі відповідні роботи виконані у понад 7,7 тисячі житлових будинків комунальної власності, що становить майже 100% від запланованого обсягу, інформують у міськраді.

Паралельно фахівці підприємства продовжують опрацьовувати поточні звернення людей. За останній тиждень комунальники отримали близько 1,6 тисячі заявок щодо ремонту ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових мереж. За цей же період комунальники відреагували на 208 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла, а також відремонтували вісім ліфтів і дві системи диспетчеризації.

На сьогодні в будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тисячі ліфтів, а на плановий або аварійний ремонт зупинено лише чотири підйомники.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у житловому будинку на вулиці Ахієзерів у Харкові триває відновлення покрівлі та фасаду.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 14:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальне спеціалізоване підприємство «Харківміськліфт» практично завершило підготовку внутрішньобудинкових електромереж до майбутнього опалювального сезону.".