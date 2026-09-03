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Відновлення будинку на вулиці Ахієзерів у Харкові: ремонт даху та фасаду

Суспільство 13:43   03.09.2026
Олена Нагорна
Відновлення будинку на вулиці Ахієзерів у Харкові: ремонт даху та фасаду Фото: Харківська міськрада

У житловому будинку на вулиці Ахієзерів у Харкові триває відновлення покрівлі та фасаду.

Фахівці вже відновили всі зовнішні та внутрішні конструкції будівлі на трьох поверхах двох під’їздів, зокрема перекриття, стіни та сходові марші. Також вони встановили нові вікна, повідомили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради.

Зараз на об’єкті встановлюють кроквяну систему даху, утеплюють і фарбують фасад. Усередині будинку триває оздоблення стін і підлоги.

У планах — утеплення горища, монтаж інженерних мереж та інші відновлювальні роботи.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на вулиці Бучми у Харкові триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок численних прямих влучань російських снарядів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 13:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку на вулиці Ахієзерів у Харкові триває відновлення покрівлі та фасаду.".