Відновлення будинку на вулиці Ахієзерів у Харкові: ремонт даху та фасаду

У житловому будинку на вулиці Ахієзерів у Харкові триває відновлення покрівлі та фасаду.

Фахівці вже відновили всі зовнішні та внутрішні конструкції будівлі на трьох поверхах двох під’їздів, зокрема перекриття, стіни та сходові марші. Також вони встановили нові вікна, повідомили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради.

Зараз на об’єкті встановлюють кроквяну систему даху, утеплюють і фарбують фасад. Усередині будинку триває оздоблення стін і підлоги.

У планах — утеплення горища, монтаж інженерних мереж та інші відновлювальні роботи.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на вулиці Бучми у Харкові триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок численних прямих влучань російських снарядів.