Live
  • Сб 10.02.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Атака «шахедов» на Харьков: два человека в больнице – полиция (видео)

Происшествия 06:05   10.02.2024
Виктория Яковенко
Атака «шахедов» на Харьков: два человека в больнице – полиция (видео)

После пожара в Харькове, который возник из-за удара вражеских «шахедов» вечером 9 февраля, с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом.

«В результате попадания российских «шахедов» один человек погиб. Тело достали спасатели из пепелища. Спасатели продолжают тушить огонь, уничтожающий частные дома. Эвакуированы 50 человек, в том числе двое детей. Огнем повреждены и уничтожены по меньшей мере 14 частных домов», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте прилета парамедики полка полиции оказывают помощь жителям.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и кафе в поселке Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что «шахеды» попали в АЗС, в результате чего загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков около 02:00, было обнаружено тело одного погибшего человека, спасены 4 человека, 50 эвакуированы.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 10.02: атака «шахедов», масштабный пожар, погибший
Главные новости Харькова 10.02: атака «шахедов», масштабный пожар, погибший
10.02.2024, 06:14
14 частных домов пылают в Харькове из-за удара «шахеда» — Терехов
14 частных домов пылают в Харькове из-за удара «шахеда» — Терехов
10.02.2024, 01:17
Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области
Синегубов рассказал, куда попали российские БПЛА в Харькове и области
09.02.2024, 23:23
Главные новости Харькова 9.02: Синегубов рассказал, куда ударили БПЛА РФ
Главные новости Харькова 9.02: Синегубов рассказал, куда ударили БПЛА РФ
09.02.2024, 23:13
В Харькове слышны сильные взрывы, город атакуют БПЛА
В Харькове слышны сильные взрывы, город атакуют БПЛА
09.02.2024, 22:50
Атака «шахедов» на Харьков: один человек с сильными ожогами в больнице
Атака «шахедов» на Харьков: один человек с сильными ожогами в больнице
10.02.2024, 01:58

Новости по теме:

23:04
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова – Терехов
20:01
РФ 10 раз атаковала у Синьковки и Ивановки Харьковской области — Генштаб ВСУ
07:42
Удар «шахедов» по Харьковщине: возник масштабный пожар (видео)
19:51
Главные новости Харькова 4.02: у Купянска россияне не штурмовали позиции ВСУ
07:45
Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Атака «шахедов» на Харьков: два человека в больнице – полиция (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 06:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После пожара в Харькове, который возник из-за удара вражеских «шахедов» вечером 9 февраля, с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом.".