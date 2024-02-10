Атака «шахедов» на Харьков: два человека в больнице – полиция (видео)
После пожара в Харькове, который возник из-за удара вражеских «шахедов» вечером 9 февраля, с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом.
«В результате попадания российских «шахедов» один человек погиб. Тело достали спасатели из пепелища. Спасатели продолжают тушить огонь, уничтожающий частные дома. Эвакуированы 50 человек, в том числе двое детей. Огнем повреждены и уничтожены по меньшей мере 14 частных домов», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На месте прилета парамедики полка полиции оказывают помощь жителям.
Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и кафе в поселке Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что «шахеды» попали в АЗС, в результате чего загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков около 02:00, было обнаружено тело одного погибшего человека, спасены 4 человека, 50 эвакуированы.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, больница, ожоги, полиция, пострадали, удар, Харьков, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака «шахедов» на Харьков: два человека в больнице – полиция (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 06:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После пожара в Харькове, который возник из-за удара вражеских «шахедов» вечером 9 февраля, с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом.".