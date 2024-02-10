Атака «шахедов» на Харьков: два человека в больнице – полиция (видео)

После пожара в Харькове, который возник из-за удара вражеских «шахедов» вечером 9 февраля, с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом.

«В результате попадания российских «шахедов» один человек погиб. Тело достали спасатели из пепелища. Спасатели продолжают тушить огонь, уничтожающий частные дома. Эвакуированы 50 человек, в том числе двое детей. Огнем повреждены и уничтожены по меньшей мере 14 частных домов», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте прилета парамедики полка полиции оказывают помощь жителям.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и кафе в поселке Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что «шахеды» попали в АЗС, в результате чего загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков около 02:00, было обнаружено тело одного погибшего человека, спасены 4 человека, 50 эвакуированы.