14 частных домов пылают в Харькове из-за удара «шахеда» — Терехов
Российские БПЛА попали в АЗС, в результате чего загорелась частная застройка, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Вражеские шахеды ударили по АЗС – вследствие этого попадания разлилось горящее горючее, вспыхнули 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3700 м². Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте также работают все соответствующие коммунальные службы», – рассказал Терехов.
Вечером 9 февраля россияне атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру Харькова. Россияне ударили «Шахедами» по Харькову и Великому Бурлуку, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АЗС, БПЛА, дрон, Игорь Терехов, мер Харкова, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 01:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские БПЛА попали в АЗС, в результате чего загорелась частная застройка, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".