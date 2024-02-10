14 приватних будинків палають у Харкові через удар «шахеда» – Терехов
Російські БПЛА поцілили АЗС, внаслідок чого загорілася приватна забудова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворожі шахеди вдарили по АЗС – внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 м². Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем і пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби», – розповів Терехов.
Увечері 9 лютого росіяни атакували БпЛА громадянську інфраструктуру Харкова. Росіяни вдарили «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, АЗС, БПЛА, дрон, мер Харкова, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 01:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські БПЛА поцілили АЗС, внаслідок чого загорілася приватна забудова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".