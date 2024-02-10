14 приватних будинків палають у Харкові через удар «шахеда» – Терехов

Російські БПЛА поцілили АЗС, внаслідок чого загорілася приватна забудова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворожі шахеди вдарили по АЗС – внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 м². Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем і пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби», – розповів Терехов.

Увечері 9 лютого росіяни атакували БпЛА громадянську інфраструктуру Харкова. Росіяни вдарили «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.