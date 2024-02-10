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Атака «шахедів» на Харків: двоє людей у лікарні – поліція (відео)

Події 06:05   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Атака «шахедів» на Харків: двоє людей у лікарні – поліція (відео)

Після пожежі у Харкові, яка виникла внаслідок удару ворожих «шахедів» ввечері 9 лютого, з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.

«Внаслідок влучання російських «шахедів» одна людина загинула. Тіло вилучили рятувальники зі згарища. Рятувальники продовжують приборкувати вогонь, який знищує приватні будинки. Евакуйовано 50 осіб, у тому числі двоє дітей. Вогнем пошкоджено і знищено щонайменше 14 приватних будинків», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці «прильоту» парамедики полку поліції надають допомогу жителям.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та кафе у селищі Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що «шахеди» поцілили в АЗС, внаслідок чого загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков близько 02:00, було виявлено тіло однієї загиблої людини, врятовано 4 особи, 50 евакуйовано.

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 06:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після пожежі у Харкові, яка виникла внаслідок удару ворожих «шахедів» ввечері 9 лютого, з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.".