Атака «шахедів» на Харків: двоє людей у лікарні – поліція (відео)
Після пожежі у Харкові, яка виникла внаслідок удару ворожих «шахедів» ввечері 9 лютого, з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.
«Внаслідок влучання російських «шахедів» одна людина загинула. Тіло вилучили рятувальники зі згарища. Рятувальники продовжують приборкувати вогонь, який знищує приватні будинки. Евакуйовано 50 осіб, у тому числі двоє дітей. Вогнем пошкоджено і знищено щонайменше 14 приватних будинків», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місці «прильоту» парамедики полку поліції надають допомогу жителям.
Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та кафе у селищі Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що «шахеди» поцілили в АЗС, внаслідок чого загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков близько 02:00, було виявлено тіло однієї загиблої людини, врятовано 4 особи, 50 евакуйовано.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, больница, ожоги, поліція, пострадали, удар, Харків, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атака «шахедів» на Харків: двоє людей у лікарні – поліція (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 06:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після пожежі у Харкові, яка виникла внаслідок удару ворожих «шахедів» ввечері 9 лютого, з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.".