Атака «шахедів» на Харків: загиблий та особа з важкими опіками у лікарні

Росіяни атакували Харків “шахедами” з території Бєлгородської області, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Близько 23 години три БпЛА «Шахед» влучили в об’єкт критичної інфраструктури, який розташований у Немишлянському районі Харкова. Цей об’єкт був зруйнований, наслідок чого виникла масштабна пожежа, яка охопила приватний сектор, розповів Фільчаков. Наразі врятовано 4 особи, 50 евакуйовано.

Знайшли тіло однієї загиблої особи.

«Внаслідок цієї пожежі зруйновано близько 15 приватних житлових будинків, де мешкали цивільні люди. Постраждала на даний час одна особа, вона отримала важкі опіки – 40%, на даний час ця особа доставлена до обласної клінічної лікарні. Крім того, пошуково-рятувальні заходи на даний час ще тривають, можливо, кількість постраждалих збільшиться», – зазначив Фільчаков.

Увечері 9 лютого росіяни атакували БпЛА громадянську інфраструктуру Харкова. Росіяни вдарили «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.