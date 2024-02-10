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Атака «шахедов» на Харьков: один человек с сильными ожогами в больнице

Происшествия 01:58   10.02.2024
Оксана Якушко
Атака «шахедов» на Харьков: один человек с сильными ожогами в больнице

Россияне атаковали Харьков «шахедами» с территории Белгородской области, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Около 23 часов три БпЛА «Шахед» попали в объект критической инфраструктуры, расположенный в Немышлянском районе Харькова. Этот объект был разрушен, в результате чего возник масштабный пожар, охвативший частный сектор, рассказал Фильчаков. В настоящее время спасены 4 человека, 50 эвакуированы.

«В результате этого пожара разрушены около 15 частных жилых домов, где проживали гражданские люди. Пострадал в настоящее время один человек, он получил тяжелые ожоги – 40%, в настоящее время этот человек в областной клинической больнице. Кроме того, поисково-спасательные мероприятия в настоящее время еще продолжаются, возможно количество пострадавших увеличится», — отметил Фильчаков.

Вечером 9 февраля россияне атаковали БпЛА гражданскую инфраструктуру Харькова. Россияне ударили «Шахедами» по Харькову и Великому Бурлуку, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 01:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали Харьков «шахедами» с территории Белгородской области, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.".