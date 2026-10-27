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Убегал от полиции и угрожал взорвать гранату: мужчину отправили в СИЗО

Общество 16:43   27.10.2026
Виктория Яковенко
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Убегал от полиции и угрожал взорвать гранату: мужчину отправили в СИЗО

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, угрожал взорвать гранату.

24 октября в Харьковском районе копы заметили мотоциклиста, нарушившего ПДД и не выполнившего требование об остановке, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Во время преследования мужчина свернул на полевую дорогу, покинул мотоцикл и продолжил бежать пешком. Потом он достал из кармана гранату и начал угрожать его применением», — отметили правоохранители.

Копам пришлось привлечь сотрудников спецподразделения КОРД. Путем переговоров правоохранители убедили фигуранта отказаться от применения гранаты, после чего 49-летнего задержали.

Во время обыска дома у мужчины полицейские обнаружили дополнительные боеприпасы. Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюрьмы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове правоохранители сообщили о подозрение женщине в систематическом домашнем насилии в отношении ее сына с инвалидностью.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, угрожал взорвать гранату.".