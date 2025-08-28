Шесть людей ранены, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине
О раненых и разрушениях на Харьковщине в результате обстрелов проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Купянск пострадали 47-летний, 50-летний, 69-летний мужчины и 65-летняя женщина; в г. Слобожанское пострадала 70-летняя женщина; в с. Шестаково Старосалтовской громады пострадал 78-летний мужчина», – сообщил Синегубов.
За сутки по региону ударили:
▪️четыре БпЛА типа «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Молния»;
▪️пять fpv-дронов;
▪️БпЛА (тип устанавливается).
Из-за ударов в Харьковском районе поврежден частный дом и хозпостройка, а в Купянском – «прилетело» по гражданскому предприятию и авто «скорой».
«В Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Рубежное), два многоквартирных дома, три автомобиля (г. Слобожанское); в Богодуховском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Ивашки)», – добавил Синегубов.
