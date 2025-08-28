Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Шесть людей ранены, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 09:16   28.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шесть людей ранены, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

О раненых и разрушениях на Харьковщине в результате обстрелов проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В г. Купянск пострадали 47-летний, 50-летний, 69-летний мужчины и 65-летняя женщина; в г. Слобожанское пострадала 70-летняя женщина; в с. Шестаково Старосалтовской громады пострадал 78-летний мужчина», – сообщил Синегубов.

За сутки по региону ударили:

▪️четыре БпЛА типа «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Молния»;

▪️пять fpv-дронов;

▪️БпЛА (тип устанавливается).

Из-за ударов в Харьковском районе поврежден частный дом и хозпостройка, а в Купянском – «прилетело» по гражданскому предприятию и авто «скорой».

«В Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Рубежное), два многоквартирных дома, три автомобиля (г. Слобожанское); в Богодуховском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Ивашки)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
28.08.2025, 09:20
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 09:04
В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении
В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении
28.08.2025, 07:35
«Нужно вносить изменения в НМТ» — в Харькове выступили с инициативой (видео)
«Нужно вносить изменения в НМТ» — в Харькове выступили с инициативой (видео)
27.08.2025, 15:17
Шесть людей ранены, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине
Шесть людей ранены, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине
28.08.2025, 09:16

Новости по теме:

08:53
За сутки под удары попали восемь населенных пунктов области: данные Синегубова
07:46
Изюмщина в огне: четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов
08:47
Пожилая женщина ранена из-за обстрелов Харьковщины – Синегубов
08:00
ГСЧС: враг ударил по дому в Боровой – на месте «прилета» начался пожар
09:00
Два человека погибли: чем били по Харьковщине за прошедшие сутки

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Шесть людей ранены, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 09:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О раненых и разрушениях на Харьковщине в результате обстрелов проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. ".