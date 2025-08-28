Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве

Накануне вечером в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БпЛА.

После чего на левом берегу столицы прозвучали взрывы. Мэр Виталий Кличко предупредил о работе ПВО. Вскоре в Святошинском районе зафиксировали первый «прилет».

«По предварительной информации, в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Взрыва и повреждений нет», – написал Кличко.

БпЛА продолжили летать над Украиной – в том числе и над столицей. Периодически специалисты фиксировали падения обломков беспилотников. А в 03:38 украинские защитники зафиксировали взлет МиГ-31К. Вскоре ракетную опасность объявили по всей стране. После чего началась уже комбинированная атака – россияне выпускали крылатые ракеты и баллистику.

В 04:04 Кличко сообщил о работе экстренных служб в трех районах в Киеве.

«В Дарницком повреждены 2 жилых дома. Также тушат пожар в нежилой застройке. В Днепровском – падение обломков на трехэтажное офисное здание. Есть возгорание. Также пожар в многоэтажном здании. В Шевченковском – пострадала нежилая застройка», – уточнил мэр.

Комбинированный обстрел продолжался до самого утра. Взрывы гремели в разных городах Украины. В Киеве есть «прилеты» на 20 локациях в разных районах, больше всего досталось Дарницкому – там ракета разрушила целый подъезд многоэтажки, а также Днепровскому.

«В Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки. На месте продолжается спасательная операция, пытаются деблокировать людей, вытащить из-под завалов. Пострадали девятиэтажные, шестнадцатиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад. В Днепровском районе повреждена жилая 25-этажка, дрон попал во двор рядом с девятиэтажкой, горят автомобили. Здесь десятки автомобилей пострадали на нескольких локациях», – написал глава КГВА Тимур Ткаченко.

По состоянию на 09:10 известно о 38 пострадавших, 30 из них – госпитализированы.

«Среди погибших – 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей от 7 до 17 лет. Постоянно приходят новые данные», – добавил Ткаченко.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на одной из локаций работает новый мобильный спецотряд «Дельта». Из-под завалов удалось достать троих людей – они живы. Однако есть вероятность, что под руинами еще есть пострадавшие.

«Титанические усилия сейчас прилагают спасатели ГСЧС на местах попаданий в Киеве. Известно не менее 4 погибших. Достали и фрагменты тел – впереди еще сложная идентификация», – проинформировал Клименко.

Всего же, по его данным, по Киеву работают около 500 спасателей и тысячи правоохранителей. На массированный обстрел уже отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он акцентировал: подобная атака – признак того, что РФ намерена продолжать войну и до сих пор не боится последствий.

«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что угодно. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции», – написал Зеленский.

Тем временем поисково-спасательные операции в Киеве продолжаются.