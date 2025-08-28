За сутки на Харьковщине бушевали 15 пожаров – что горело, сообщили в ГСЧС

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из-за обстрелов в регионе возникли четыре возгорания.

Утром россияне обстреляли из РСЗО Изюмский район. «Прилетело» по Боровскому лесничеству между поселком Боровая и селом Подлиман. В результате начался пожар в лесном массиве на площади 6,3 гектара.

«Днем российские войска нанесли обстрелы по жилому сектору села Рубежное Волчанской общины Чугуевского района. Взрывы вызвали пожар в заброшенном доме. Огонь охватил площадь около 100 кв. Кроме того, были повреждены другие жилые и хозяйственные постройки. Вечером в результате обстрела БпЛА в поселке Слобожанское Чугуевского района пострадала 70-летняя женщина, загорелся легковой автомобиль, поврежден остекление двух жилых многоэтажек», – написали в ГСЧС.

А ночью враг ударил БпЛА по селу Гусаровка в Изюмском районе. Там загорелась трава на площади 1,1 гектара.

Читайте также: В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении