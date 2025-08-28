Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

За сутки на Харьковщине бушевали 15 пожаров – что горело, сообщили в ГСЧС

Происшествия 08:21   28.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине бушевали 15 пожаров – что горело, сообщили в ГСЧС

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из-за обстрелов в регионе возникли четыре возгорания. 

Утром россияне обстреляли из РСЗО Изюмский район. «Прилетело» по Боровскому лесничеству между поселком Боровая и селом Подлиман. В результате начался пожар в лесном массиве на площади 6,3 гектара.

«Днем российские войска нанесли обстрелы по жилому сектору села Рубежное Волчанской общины Чугуевского района. Взрывы вызвали пожар в заброшенном доме. Огонь охватил площадь около 100 кв. Кроме того, были повреждены другие жилые и хозяйственные постройки. Вечером в результате обстрела БпЛА в поселке Слобожанское Чугуевского района пострадала 70-летняя женщина, загорелся легковой автомобиль, поврежден остекление двух жилых многоэтажек», – написали в ГСЧС.

А ночью враг ударил БпЛА по селу Гусаровка в Изюмском районе. Там загорелась трава на площади 1,1 гектара.

Читайте также: В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
28.08.2025, 09:20
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 09:04
В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении
В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении
28.08.2025, 07:35
«Нужно вносить изменения в НМТ» — в Харькове выступили с инициативой (видео)
«Нужно вносить изменения в НМТ» — в Харькове выступили с инициативой (видео)
27.08.2025, 15:17
Шесть людей ранены, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине
Шесть людей ранены, есть разрушения – как прошли сутки на Харьковщине
28.08.2025, 09:16

Новости по теме:

07:46
Изюмщина в огне: четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов
07:56
Ликвидация масштабного лесного пожара, удар по бараку: как прошли сутки у ГСЧС
07:35
Горели дома и склады, пожары в экосистемах: о сутках в регионе сообщили в ГСЧС
07:58
ГСЧС: ночью в Харькове горела многоэтажка – в огне погиб мужчина
07:58
Трижды за сутки россияне били по Боровой – что горело, рассказали в ГСЧС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «За сутки на Харьковщине бушевали 15 пожаров – что горело, сообщили в ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из-за обстрелов в регионе возникли четыре возгорания. ".