В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении
О том, что изменилось на фронте в Харьковской области, рассказали 28 августа в Институте изучения войны (ISW).
Часть заявлений россиян, касаемо их якобы «победах» на фронте в Харьковской области аналитики не подтверждают. Так фейковой оказалась информация, касаемо продвижения ВС РФ на севере региона в Волчанске.
«26 и 27 августа российские войска атаковали севернее Харькова близ Глубокого и северо-восточнее Харькова близ Волчанска и Синельниково», – отметили эксперты.
Также ложной оказалась информация российских блогеров об успешном наступлении на Великобурлукском направлении в районе Хатнего.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Благодатовки (к западу от Купянска) и к западу от Строевки (к северу от Купянска вблизи международной границы)», – пишут аналитики.
Однако на Боровском направлении успехи у армии РФ все же есть, констатировали в Институте изучения войны.
«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Боровской Андреевки (к северо-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.
Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, бои, Институ изучения войны, фронт, харьковщина;
Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что изменилось на фронте в Харьковской области, рассказали в Институте изучения войны (ISW).".