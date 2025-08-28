В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении

О том, что изменилось на фронте в Харьковской области, рассказали 28 августа в Институте изучения войны (ISW).

Часть заявлений россиян, касаемо их якобы «победах» на фронте в Харьковской области аналитики не подтверждают. Так фейковой оказалась информация, касаемо продвижения ВС РФ на севере региона в Волчанске.

«26 и 27 августа российские войска атаковали севернее Харькова близ Глубокого и северо-восточнее Харькова близ Волчанска и Синельниково», – отметили эксперты.

Также ложной оказалась информация российских блогеров об успешном наступлении на Великобурлукском направлении в районе Хатнего.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Благодатовки (к западу от Купянска) и к западу от Строевки (к северу от Купянска вблизи международной границы)», – пишут аналитики.

Однако на Боровском направлении успехи у армии РФ все же есть, констатировали в Институте изучения войны.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Боровской Андреевки (к северо-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.