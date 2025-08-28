В ISW зафіксували просування окупантів на Борівському напрямку

Про те, що змінилося на фронті на Харківщині, розповіли 28 серпня в Інституті вивчення війни (ISW).

Частину заяв росіян щодо їхніх нібито “перемог” на фронті в Харківській області аналітики не підтверджують. Так фейковою виявилася інформація щодо просування ЗС РФ на півночі регіону у Вовчанську.

“26 і 27 серпня російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Глибокого і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська і біля населеного пункту Синельникове”, – зазначили експерти.

Також хибною виявилася інформація російських блогерів про успішний наступ на Великобурлуцькому напрямку в районі Хатнього.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Благодатівки (на захід від Куп’янська) та на захід від Строївки (на північ від Куп’янська поблизу міжнародного кордону)”, – пишуть аналітики.

Однак на Борівському напрямку успіхи в армії РФ все ж таки є, констатували в Інституті вивчення війни.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Борівської Андріївки (на північний схід від Борової)”, – додали в ISW.