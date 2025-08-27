“Ніхто б не займався” – Деменко про участь Терехова в історії вчителя та ТЦК

Усі шкільні вчителі-чоловіки, які працюють із навантаженням 0,75 ставки та більше, мають право на відстрочку від мобілізації. У Харкові в усіх навантаження не менше ставки, поділилася в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

При цьому вона наголосила: “напливу” чоловіків, які бажають працювати у школах, не спостерігають.

“Для того, щоб був наплив, потрібно, перше, щоб були вакансії. І друге, щоб були самі чоловіки, які мають педагогічну освіту. Ми буквально минулого тижня аналізували ситуацію щодо бронювання. Чоловіків у садочках майже немає, вихователі всі дівчата. Там якщо хто і працює, то це двірник, сторож, а вони вже не військового віку. А у школах є чоловіки, які працюють, які добре працюють. Усі чоловіки, які працюють у школах і мають навантаження не менш ніж 0,75 ставки, вони підлягають, це називається не бронювання, це називається відстрочка. Бо бронювання – це інше. Підприємства критичної інфраструктури мають бронювання, а вчителі мають відстрочку. Бо, наприклад, а раптом у тебе була ставка, а тоді в тебе пів ставки, пів ставки – це вже мобілізація. Але в нас немає вчителів, які мають 0,75. Є ставка, є і півтори ставки, у тих же вчителів фізкультури. І історики, всі мають. Але, на жаль, не мають відстрочки вчителі позашкільних закладів”, – розповіла Деменко.

<br />

Вона сама наголошує: тренер спортивної школи – теж педагог, як і керівник гуртка в Центрі дитячої творчості. Однак наразі для таких фахівців держава відстрочки від мобілізації не передбачила.

“Ми подаємо документи через обласну військову адміністрацію. Вже кілька навчальних закладів нам вдалося пробити. Як такі, які підлягають відстрочці”, – уточнила вона.

Директорка департаменту освіти Харківської міськради також прокоментувала скандальну історію зі побиттям харківського вчителя Юрія Федяя співробітником ТЦК.

“Мені дуже приємно, що першим, хто відгукнувся на цю проблему, був Ігор Терехов, Харківський міський голова. Тому ми з вчителем, він вчитель історії однієї зі шкіл Салтівського району, гарний вчитель. Ігор Олександрович запросив його до себе, особисто з ним поспілкувався. Це саме міський голова звернувся до правоохоронних органів з вимогою об’єктивного розслідування даного питання. Повірте, якби міський голова цього не зробив, то ніхто б цим питанням не займався, — вважає Ольга Деменко. — Ну побили й побили, скільки їх було насильно запхнуто в бусики. І далі вже, вибачте, хлопці вже будуть думати перед тим, як підіймати руку на харків’ян. Навіть річ не у тому, вчитель він чи хтось інший. Кожна людина має право на захист”.