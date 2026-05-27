Літо буде незвичним: що організували для харківських учнів у червні

Протягом усього червня у Харкові працюватиме літня школа, повідомила під час брифінгу директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

«Літо пройде не як звичайно, бо відвідування безпечних локацій не завершиться травнем. З 1 червня протягом всього місяця будуть працювати всі безпечні локації, на яких буде проходити пізнавальна практика, батьки її називають літня школа. Тобто з 09:00 до 14:00 там будуть перебувати діти, ми вже для них організували окремий розклад», – розповіла Деменко.

Вона продовжила: для дітей проводитимуть уроки з англійської, української мов, спортивні та творчі заняття.

«І ми запросили гостей, і перша медична допомога, і мінна безпека, і психологічна підтримка. Тому дітям буде цікаво, і найголовніше, діти будуть знаходитися в безпечному середовищі протягом майже половини дня. І батьки будуть спокійні. Хочу підкреслити, що годувати їх там будуть безкоштовно», – сказала Деменко.