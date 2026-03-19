Live

Літнім канікулам бути. Уроки в Харкові триватимуть до 1 червня – офіційно

Суспільство 15:40   19.03.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Літнім канікулам бути. Уроки в Харкові триватимуть до 1 червня – офіційно

У Харкові не будуть подовжувати навчальний рік, повідомила під час брифінгу директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

“Ми запропонуємо в червні дітям надолужити освітні втрати, щоб вони відвідували школи, щоб вони спілкувалися, залучимо позашкільні навчальні заклади. Але позбавляти їх літніх канікул – це неправильно. Діти ж не винні, що війна, і що є прогалини в навчанні.  Ми замість того, щоб підтримати, ми їх покараємо і змусимо ще місяць навчатись? Я вважаю, що це неправильно. Тому навчання, тобто уроки будуть до 1 червня, а потім будемо на безпечних локаціях організувати на кшталт якихось пришкільних локацій, де би діти не сиділи б за партами, а більш вільно спілкувалися”, – зазначила Деменко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Вона також уточнила, що всі підземні локації працюватимуть і в червні, і в липні, але це буде “неурочна система”.

“Це на розсуд батьків. Ми проведемо опитування, не будемо пропонувати заняття з усіх предметів, а те, що цікаво дітям. Наприклад, їм цікава англійська, чи їм цікава логіка, чи може якісь цікаві психологічні тренінги для дітей. Тому ми зараз вивчаємо бажання батьків, чим би ми могли з дітьми зайнятися в червні”, – пояснили у мерії.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Літнім канікулам бути. Уроки в Харкові триватимуть до 1 червня – офіційно», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 15:40;

