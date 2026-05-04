Понад 600 вибухонебезпечних предметів ліквідували піротехніки за тиждень

Про результати роботи вибухотехніків на Харківщині за минулий тиждень розповіли в облуправлінні ДСНС України.

За інформацією рятувальників, за тиждень піротехніки виявили та знешкодили 619 ворожих боєприпасів.

“Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Харківщині сапери знищили вже 140960 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей”, – написали у ДСНС.

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що трагедія сталася в селі Стара Гнилиця. Напередодні увечері на Чугуївщині у побутовій пожежі загинула 88-річна жінка. Минулої доби у рятувальників регіону було 34 оперативні виїзди, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Рятувальники розповіли: із 23 пожеж, які загасили за добу, п’ять почалися після російських обстрілів. Вогонь вирував у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області.