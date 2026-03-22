Йшов вулицею і наступив на невідомий предмет: на Харківщині загинув чоловік
Вранці 22 березня у селі Пристін Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, він підірвався на вибухонебезпечному предметі.
Про загибель чоловіка правоохоронцям повідомила його 57-річна дружина, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За попередньою інформацією, чоловік ішов вулицею та наступив на невідомий предмет. Від отриманих травм він помер на місці.
За даними начальника Куп’янської РВА Андрія Канашевича, подія сталася о 06:06 на вулиці Підлісній.
Правоохоронці закликають бути максимально обережними. На деокупованих територіях, а також у населених пунктах, наближених до районів бойових дій, необхідно пересувайтеся лише перевіреними маршрутами.
“Не підходьте до підозрілих і невідомих предметів, у жодному разі не торкайтеся їх, не намагайтеся розбирати та одразу повідомляйте за телефонами 101, 102 або 112”, – наголошують у поліції.
Категорії: Події, Харків; Теги: взрывоопасные предметы, новини Харкова, підрив;
Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 12:42;