Йшов вулицею і наступив на невідомий предмет: на Харківщині загинув чоловік

Вранці 22 березня у селі Пристін Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, він підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про загибель чоловіка правоохоронцям повідомила його 57-річна дружина, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередньою інформацією, чоловік ішов вулицею та наступив на невідомий предмет. Від отриманих травм він помер на місці.

За даними начальника Куп’янської РВА Андрія Канашевича, подія сталася о 06:06 на вулиці Підлісній.

Правоохоронці закликають бути максимально обережними. На деокупованих територіях, а також у населених пунктах, наближених до районів бойових дій, необхідно пересувайтеся лише перевіреними маршрутами.



“Не підходьте до підозрілих і невідомих предметів, у жодному разі не торкайтеся їх, не намагайтеся розбирати та одразу повідомляйте за телефонами 101, 102 або 112”, – наголошують у поліції.