Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина

Происшествия 12:42   22.03.2026
Елена Нагорная
Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Утром 22 марта в селе Пристин Купянского района погиб 60-летний мужчина, он подорвался на взрывоопасном предмете.

О гибели мужа правоохранителям сообщила его 57-летняя жена, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, мужчина шел по улице и наступил на неизвестный предмет. От полученных травм он скончался на месте.

По данным начальника Купянской РВА Андрея Канашевича, происшествие случилось в 06:06 на улице Подлесной.

Правоохранители призывают быть максимально осторожными. На деоккупированных территориях, а также в населенных пунктах, прилегающих к районам боевых действий, необходимо передвигаться только по проверенным маршрутам.

«Не подходите к подозрительным и неизвестным предметам, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не пытайтесь разбирать и сразу сообщайте по телефонам 101, 102 или 112», — подчеркивают в полиции.

Читайте также: Территорию медучреждения в Великом Бурлуке на Харьковщине атаковали БпЛА

Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
22.03.2026, 06:00
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
РФ готовится к наступлениям на Харьковщине в ближайшие недели-дни — Трегубов
РФ готовится к наступлениям на Харьковщине в ближайшие недели-дни — Трегубов
22.03.2026, 10:07
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, авиаудар по Осколу
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, авиаудар по Осколу
22.03.2026, 10:25
СОУ продвинулись на Купянщине, а ВС РФ ударили по мосту Оскольской ГЭС — ISW
СОУ продвинулись на Купянщине, а ВС РФ ударили по мосту Оскольской ГЭС — ISW
22.03.2026, 07:58
Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина
Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина
22.03.2026, 12:42

Новости по теме:

12.11.2024
Дистанционное разминирование на Харьковщине: как машины помогают саперам ГСЧС
07.11.2024
ГСЧС: спасатели помогли выехать в безопасные места 11 жителям Купянщины
25.06.2024
Более 200 тыс. взрывоопасных предметов уничтожили на Харьковщине за 2 года
25.09.2023
Почему особенно опасно жечь листья и траву там, где побывали оккупанты
03.04.2023
В городе на Харьковщине будут греметь взрывы


