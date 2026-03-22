Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина
Утром 22 марта в селе Пристин Купянского района погиб 60-летний мужчина, он подорвался на взрывоопасном предмете.
О гибели мужа правоохранителям сообщила его 57-летняя жена, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительной информации, мужчина шел по улице и наступил на неизвестный предмет. От полученных травм он скончался на месте.
По данным начальника Купянской РВА Андрея Канашевича, происшествие случилось в 06:06 на улице Подлесной.
Правоохранители призывают быть максимально осторожными. На деоккупированных территориях, а также в населенных пунктах, прилегающих к районам боевых действий, необходимо передвигаться только по проверенным маршрутам.
«Не подходите к подозрительным и неизвестным предметам, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не пытайтесь разбирать и сразу сообщайте по телефонам 101, 102 или 112», — подчеркивают в полиции.
Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 12:42;