Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина

Утром 22 марта в селе Пристин Купянского района погиб 60-летний мужчина, он подорвался на взрывоопасном предмете.

О гибели мужа правоохранителям сообщила его 57-летняя жена, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, мужчина шел по улице и наступил на неизвестный предмет. От полученных травм он скончался на месте.

По данным начальника Купянской РВА Андрея Канашевича, происшествие случилось в 06:06 на улице Подлесной.

Правоохранители призывают быть максимально осторожными. На деоккупированных территориях, а также в населенных пунктах, прилегающих к районам боевых действий, необходимо передвигаться только по проверенным маршрутам.

«Не подходите к подозрительным и неизвестным предметам, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не пытайтесь разбирать и сразу сообщайте по телефонам 101, 102 или 112», — подчеркивают в полиции.

