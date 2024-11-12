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Дистанционное разминирование на Харьковщине: как машины помогают саперам ГСЧС

Общество 11:51   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Дистанционное разминирование на Харьковщине: как машины помогают саперам ГСЧС

В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали механизированный комплекс для разминирования GCS-200. 

GCS-200 – одна из основных машин, которая на данный момент используется для разминирования в Изюмском районе.

«Поскольку позволяет эффективно и быстро обезвреживать взрывоопасные предметы на больших площадях. Эта техника обеспечивает безопасность саперов, уменьшая риск подрыва на мине, ведь машина работает на расстоянии, не нуждаясь в непосредственном присутствии людей на поле. Благодаря этому процесс разминирования становится быстрее и безопаснее, что важно для восстановления инфраструктуры и аграрного сектора», – отметили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС показали механизированный комплекс для разминирования GCS-200. ".