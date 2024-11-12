Дистанционное разминирование на Харьковщине: как машины помогают саперам ГСЧС

В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали механизированный комплекс для разминирования GCS-200.

GCS-200 – одна из основных машин, которая на данный момент используется для разминирования в Изюмском районе.

«Поскольку позволяет эффективно и быстро обезвреживать взрывоопасные предметы на больших площадях. Эта техника обеспечивает безопасность саперов, уменьшая риск подрыва на мине, ведь машина работает на расстоянии, не нуждаясь в непосредственном присутствии людей на поле. Благодаря этому процесс разминирования становится быстрее и безопаснее, что важно для восстановления инфраструктуры и аграрного сектора», – отметили в ГСЧС.