Дистанционное разминирование на Харьковщине: как машины помогают саперам ГСЧС
В облуправлении ГСЧС в Харьковской области показали механизированный комплекс для разминирования GCS-200.
GCS-200 – одна из основных машин, которая на данный момент используется для разминирования в Изюмском районе.
«Поскольку позволяет эффективно и быстро обезвреживать взрывоопасные предметы на больших площадях. Эта техника обеспечивает безопасность саперов, уменьшая риск подрыва на мине, ведь машина работает на расстоянии, не нуждаясь в непосредственном присутствии людей на поле. Благодаря этому процесс разминирования становится быстрее и безопаснее, что важно для восстановления инфраструктуры и аграрного сектора», – отметили в ГСЧС.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: взрывоопасные предметы, ГСЧС, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 11:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС показали механизированный комплекс для разминирования GCS-200. ".