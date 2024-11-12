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Дистанційне розмінування на Харківщині: як машини допомагають саперам ДСНС

Суспільство 11:51   12.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дистанційне розмінування на Харківщині: як машини допомагають саперам ДСНС

В облуправлінні ДСНС у Харківській області показали механізований комплекс для розмінування GCS-200. 

GCS-200 – одна з основних машин, яка зараз використовується для розмінування в Ізюмському районі.

“оскільки дозволяє ефективно та швидко знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на великих площах. Ця техніка забезпечує безпеку саперів, зменшуючи ризик підриву на міні, адже машина працює на відстані, не потребуючи безпосередньої присутності людей на полі. Завдяки цьому процес розмінування стає швидшим і безпечнішим, що важливо для відновлення інфраструктури та аграрного сектору”, – зазначили у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС у Харківській області показали механізований комплекс для розмінування GCS-200. ".