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Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік

Події 08:15   12.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа на Салтівці виникла напередодні об 11.15.

“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горять домашні речі в житловій кімнаті площі 10 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 57-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась об 11:30, ліквідація – о 12:16. Причина загоряння встановлюється”, – написали у ДСНС.

Всього за добу рятувальники виїжджали гасити 14 пожеж, одна з них виникла через обстріл РФ. Також піротехніки виявили та знешкодили 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа на Салтівці виникла напередодні об 11.15.".