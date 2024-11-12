Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік
За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа на Салтівці виникла напередодні об 11.15.
“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горять домашні речі в житловій кімнаті площі 10 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 57-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась об 11:30, ліквідація – о 12:16. Причина загоряння встановлюється”, – написали у ДСНС.
Всього за добу рятувальники виїжджали гасити 14 пожеж, одна з них виникла через обстріл РФ. Також піротехніки виявили та знешкодили 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа на Салтівці виникла напередодні об 11.15.".