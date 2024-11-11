ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа виникла в Індустріальному районі Харкова напередодні о 19.06.

“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить житлова кімната та дах будинку на загальній площі 30 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась о 19:45, ліквідація – о 21:20. Причина загоряння встановлюється“, – написали у ДСНС.

Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити на Харківщині 11 загорянь, жодне з них не пов’язане з ворожими обстрілами, уточнили пожежники.