Live
  • Пн 11.11.2024
  • Харків  +5°С
  • USD 41.3
  • EUR 44.49

ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок

Події 08:00   11.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа виникла в Індустріальному районі Харкова напередодні о 19.06.

“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить житлова кімната та дах будинку на загальній площі 30 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась о 19:45, ліквідація – о 21:20. Причина загоряння встановлюється“, – написали у ДСНС.

Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити на Харківщині 11 загорянь, жодне з них не пов’язане з ворожими обстрілами, уточнили пожежники.

Читайте також: ISW: РФ менше б’є на півночі Харківщини із РСЗВ через «снарядний голод»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок
ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок
11.11.2024, 08:00
ISW: РФ менше б’є на півночі Харківщини із РСЗВ через «снарядний голод»
ISW: РФ менше б’є на півночі Харківщини із РСЗВ через «снарядний голод»
11.11.2024, 07:33
Готується масована ракетна атака: ПС ЗСУ оголосили повітряну тривогу
Готується масована ракетна атака: ПС ЗСУ оголосили повітряну тривогу
11.11.2024, 07:30
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго
11.11.2024, 07:09
Новини Харкова — головне за 11 листопада: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 11 листопада: як минула ніч
11.11.2024, 08:03
Сьогодні 11 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 листопада: яке свято та день в історії
11.11.2024, 06:00

Новини за темою:

15:24
Постраждали 25 людей: розбір завалів у Харкові завершений (фото, відео)
09:03
Вночі через обстріл РФ виникла пожежа: ДСНС про російські удари
08:08
ДСНС: дитина постраждала через нічний удар по Салтівці (відео)
08:35
ДСНС: рятувальники допомогли виїхати в безпечні місця 11 мешканцям Куп’янщини
07:33
Тричі за добу перевіряли місця обстрілів у Харкові – дані ДСНС

Ви читали новину: «ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа виникла в Індустріальному районі Харкова напередодні о 19.06.".