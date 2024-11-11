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ГСЧС: в Харькове в пожаре погиб мужчина – горел частный дом

Происшествия 08:00   11.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: в Харькове в пожаре погиб мужчина – горел частный дом

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, пожар возник в Индустриальном районе Харькова накануне в 19:06.

«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит жилая комната и крыша дома на общей площади 30 кв. В очаге пожара огнеборцы обнаружили тело 59-летнего мужчины. Локализация огня прошла в 19:45, ликвидация – в 21:20. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели выезжали тушить на Харьковщине 11 возгораний, ни одно из них не связано с вражескими обстрелами, уточнили пожарные.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, пожар возник в Индустриальном районе Харькова накануне в 19:06.".