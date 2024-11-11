ISW: РФ меньше бьет на севере Харьковщины из РСЗО из-за «снарядного голода»
Об изменениях на Харьковском направлении, целях и наступлении россиян рассказали в сводке 11 ноября в Институте изучения войны (ISW).
«Российские войска почти прекратили использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) на харьковском направлении из-за проблем с материально-техническим обеспечением и доставкой боеприпасов в условиях ухудшения погодных условий», – написали аналитики.
На данный момент успехов на Харьковском направлении у россиян нет. Однако они стремятся выйти к речке Волчья и бросают на штурмы неподготовленных бойцов. В ходе наступления на Купянщине оккупантам также не удалось продвинуться. Кроме того, в ISW опровергли очередные, заявленные врагом, «победы».
«Российские блогеры утверждали, что российские силы, действовавшие севернее Купянска, продвинулись в районе 200 метров в ширину и 400 метров в глубину в направлении Калинового и Голубовки, а российские войска, действовавшие к западу от Сватового, продвинулись вблизи Вишневого и до 200 метров в сторону Копанок от Первомайского. Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений», – добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на Харьковском направлении, целях и наступлении россиян рассказали в сводке 11 ноября в Институте изучения войны (ISW).".