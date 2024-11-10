Все больше бронетехники применяет РФ на Харьковщине: как это связано с погодой

На востоке от поселка Боровая Харьковской области оккупанты в условиях дождливой погоды и туманов начали задействовать в штурмах все больше бронетехники, рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения «Terra» в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

«У нас сложно, но мы держимся. Штурмовые и механизированные батальоны 3-й ОШБр удерживают устойчиво оборону. Враг постоянно пытается штурмовать. И в последнее время для нас это все большая проблема. Поскольку он начал применять бронетехнику в больших масштабах. Не скажу, что до этого ее не было, но пока погода была неплохая, пока была неплохая видимость, FPV-дроны и другие беспилотные средства могли держать эту технику на дистанции. Сейчас уже начинаются дожди, туманы. К тому же враг монтирует средства РЭБ на свою бронетехнику, поэтому дроны не всегда могут долететь», — рассказал Волохов.

Поэтому сейчас подразделение нуждается в FPV-дронах с искусственным интеллектом. На них объявлен сбор.

«Враг будет пытаться до того, как все замерзнет или полностью будут размыты почвы, но уже начались туманы и сократился световой день, будет применять больше техники. Мы к этому готовимся», — говорит Волохов.