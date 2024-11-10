Все больше бронетехники применяет РФ на Харьковщине: как это связано с погодой
На востоке от поселка Боровая Харьковской области оккупанты в условиях дождливой погоды и туманов начали задействовать в штурмах все больше бронетехники, рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения «Terra» в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.
«У нас сложно, но мы держимся. Штурмовые и механизированные батальоны 3-й ОШБр удерживают устойчиво оборону. Враг постоянно пытается штурмовать. И в последнее время для нас это все большая проблема. Поскольку он начал применять бронетехнику в больших масштабах. Не скажу, что до этого ее не было, но пока погода была неплохая, пока была неплохая видимость, FPV-дроны и другие беспилотные средства могли держать эту технику на дистанции. Сейчас уже начинаются дожди, туманы. К тому же враг монтирует средства РЭБ на свою бронетехнику, поэтому дроны не всегда могут долететь», — рассказал Волохов.
Поэтому сейчас подразделение нуждается в FPV-дронах с искусственным интеллектом. На них объявлен сбор.
«Враг будет пытаться до того, как все замерзнет или полностью будут размыты почвы, но уже начались туманы и сократился световой день, будет применять больше техники. Мы к этому готовимся», — говорит Волохов.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, Борова, Боровая, бронетехника, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 14:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На востоке от поселка Боровая Харьковской области оккупанты в условиях дождливой погоды и туманов начали задействовать в штурмах все больше бронетехники".