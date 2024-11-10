«Будут брать его под елку» — ОТГВ «Харьков» о новой установке РФ по Волчанску

Волчанск Харьковской области контролируется Силами обороны. Противник ставил перед собой задачу захватить город к определенным датам, но до сих пор у него ничего не получилось, констатировал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.

«Будут брать его под елку», — предположил Романов, какую очередную дату определили россияне.

По словам спикера ОТГВ, оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной. За минувшие сутки враг дважды наступал в районе Волчанска. Оккупанты нанесли восемь авиаударов с использованием восьми КАБов и 26 НАРов, а также 46 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 354 обстрела позиций защитников Украины.

«Боевые действия продолжаются в городе. О продвижении россиян мы говорить не можем. Если враг продвигается на одно-два здания, то нужно понимать, что туда заходят несколько человек, которые в этих руинах погибают. Затем заходят туда еще несколько человек, которые тоже погибают. Вот и все продвижение», — говорит Романов.

За минувшие сутки противник потерял 95 солдат, из них 32 убитыми и 63 ранеными. Также были повреждены 62 единицы вооружения и военной техники, в частности: пять артсистем, ББМ, 17 автомобилей, пять единиц спецтехники, 34 БпЛА. Уничтожены 101 укрытие личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА, три места хранения боеприпасов.