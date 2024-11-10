«Будуть брати під ялинку» – ОТУВ “Харків” про нову установку РФ по Вовчанську

Вовчанськ Харківської області контролюється Силами оборони. Супротивник ставив перед собою завдання захопити місто до певних дат, але дотепер у нього нічого не вийшло, констатував в етері нацмарафону спікер ОТУВ «Харків» Євгеній Романов.

«Будуть брати його під ялинку», — припустив Романов, яку чергову дату визначили росіяни.

За словами речника ОТУВ, оперативна обстановка на півночі Харківщини суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Протягом минулої доби ворог двічі наступав у районі Вовчанська. Окупанти завдали вісім авіаударів із використанням восьми КАБів та 26 НАРів, а також 46 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 354 обстріли позицій захисників України.

“Бойові дії тривають у місті. Про просування росіян ми говорити не можемо. Якщо ворог просувається на одну-дві будівлі, то треба розуміти, що туди заходять кілька осіб, які в цих руїнах гинуть. Потім заходять туди ще кілька осіб, які теж гинуть. От і все просування”, – говорить Романов.

За минулу добу супротивник втратив 95 солдатів, з них 32 убитими та 63 пораненими. Також були пошкоджені 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: п’ять артсистем, ББМ, 17 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки, 34 БпЛА. Знищені 101 укриття особового складу, стартова позиція запуску БпЛА, три місця зберігання боєприпасів.