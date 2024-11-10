«Будуть брати під ялинку» – ОТУВ “Харків” про нову установку РФ по Вовчанську
Вовчанськ Харківської області контролюється Силами оборони. Супротивник ставив перед собою завдання захопити місто до певних дат, але дотепер у нього нічого не вийшло, констатував в етері нацмарафону спікер ОТУВ «Харків» Євгеній Романов.
«Будуть брати його під ялинку», — припустив Романов, яку чергову дату визначили росіяни.
За словами речника ОТУВ, оперативна обстановка на півночі Харківщини суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Протягом минулої доби ворог двічі наступав у районі Вовчанська. Окупанти завдали вісім авіаударів із використанням восьми КАБів та 26 НАРів, а також 46 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 354 обстріли позицій захисників України.
“Бойові дії тривають у місті. Про просування росіян ми говорити не можемо. Якщо ворог просувається на одну-дві будівлі, то треба розуміти, що туди заходять кілька осіб, які в цих руїнах гинуть. Потім заходять туди ще кілька осіб, які теж гинуть. От і все просування”, – говорить Романов.
За минулу добу супротивник втратив 95 солдатів, з них 32 убитими та 63 пораненими. Також були пошкоджені 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: п’ять артсистем, ББМ, 17 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки, 34 БпЛА. Знищені 101 укриття особового складу, стартова позиція запуску БпЛА, три місця зберігання боєприпасів.
Читайте також: Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, ОТГВ "Харьков";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Будуть брати під ялинку» – ОТУВ “Харків” про нову установку РФ по Вовчанську»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 11:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вовчанськ Харківської області контролюється Силами оборони. Супротивник ставив перед собою завдання захопити місто до певних дат, але дотепер у нього нічого не вийшло.".