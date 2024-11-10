Live
  • Нд 10.11.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

«Будуть брати під ялинку» – ОТУВ “Харків” про нову установку РФ по Вовчанську

Події 11:39   10.11.2024
Олена Нагорна
«Будуть брати під ялинку» – ОТУВ “Харків” про нову установку РФ по Вовчанську Скриншот

Вовчанськ Харківської області контролюється Силами оборони. Супротивник ставив перед собою завдання захопити місто до певних дат, але дотепер у нього нічого не вийшло, констатував в етері нацмарафону спікер ОТУВ «Харків» Євгеній Романов.

«Будуть брати його під ялинку», — припустив Романов, яку чергову дату визначили росіяни.

За словами речника ОТУВ, оперативна обстановка на півночі Харківщини суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Протягом минулої доби ворог двічі наступав у районі Вовчанська. Окупанти завдали вісім авіаударів із використанням восьми КАБів та 26 НАРів, а також 46 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 354 обстріли позицій захисників України.

“Бойові дії тривають у місті. Про просування росіян ми говорити не можемо. Якщо ворог просувається на одну-дві будівлі, то треба розуміти, що туди заходять кілька осіб, які в цих руїнах гинуть. Потім заходять туди ще кілька осіб, які теж гинуть. От і все просування”, – говорить Романов.

За минулу добу супротивник втратив 95 солдатів, з них 32 убитими та 63 пораненими. Також були пошкоджені 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: п’ять артсистем, ББМ, 17 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки, 34 БпЛА. Знищені 101 укриття особового складу, стартова позиція запуску БпЛА, три місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Будуть брати під ялинку» – ОТУВ “Харків” про нову установку РФ по Вовчанську
«Будуть брати під ялинку» – ОТУВ “Харків” про нову установку РФ по Вовчанську
10.11.2024, 11:39
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
08.11.2024, 16:33
У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі
У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі
10.11.2024, 10:33
Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб
Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб
10.11.2024, 10:05
Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)
Як «Грім-Е1» залишив без вікон мешканців багатоповерхівок у Харкові (відео)
10.11.2024, 08:46
Новини Харкова – головне за 10.11: нічні атаки, фронт, «приліт» у місті
Новини Харкова – головне за 10.11: нічні атаки, фронт, «приліт» у місті
10.11.2024, 10:51

Новини за темою:

18:31
Волонтер, що годував тварин, поранений внаслідок удару дроном по Вовчанську
13:33
Воїн назвав найгарячішу точку на Харківському напрямку: що там відбувається
12:35
Атаки біля Вовчанська, 11 авіаударів й 318 обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу
16:52
Генштаб: 5 атак ворога біля Вовчанська відбивають ЗСУ, ще три – на Куп’янщині
22:03
“Найголовніше – копати”: бійці під Вовчанськом готують позиції до зими (відео)

Ви читали новину: ««Будуть брати під ялинку» – ОТУВ “Харків” про нову установку РФ по Вовчанську»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вовчанськ Харківської області контролюється Силами оборони. Супротивник ставив перед собою завдання захопити місто до певних дат, але дотепер у нього нічого не вийшло.".